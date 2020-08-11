Shakhtar Donetsk - Basel | CANLI
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Shakhtar Donetsk ile Basel karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Basel karşılaşıyor. Mücadele Veltins-Arena'da oynanıyor. Shakhtar, son 16 turunda Wolfsburg'u elerken, Basel ise Eintracht Frankfurt'u saf dışı bırakmıştı.Tur atlayan taraf Bayer Leverkusen'i eleyen Inter ile karşılaşacak. Shakhtar'da Davit Khocholava bu maçta forma giyemiyor. Basel'de ise Eray Cömert ile sakatlıkları bulunan Jonas Omlin, Ramires ve Luca Zuffi kadroda yok.
SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI İLK 11'LERİ
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko, Antonio, Stapanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison, Moraes
Basel: Nikolic, Widmer, Alderete, Van Der Werff, Petretta, Xhaka, Campo, Frei, Stocker, Cabral, Pululu
SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk - Basel maçı saat 22:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
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