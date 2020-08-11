11 Ağustos 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

Shakhtar Donetsk - Basel | CANLI

Shakhtar Donetsk - Basel | CANLI
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen 'nde heyecanı yaşanıyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Veltins-Arena'da oynanıyor. Shakhtar, son 16 turunda Wolfsburg'u elerken, Basel ise 'u saf dışı bırakmıştı.Tur atlayan taraf 'i eleyen Inter ile karşılaşacak. Shakhtar'da Davit Khocholava bu maçta forma giyemiyor. Basel'de ise Eray Cömert ile sakatlıkları bulunan Jonas Omlin, Ramires ve Luca Zuffi kadroda yok.

SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI İLK 11'LERİ

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko, Antonio, Stapanenko, Marlos, Alan Patrick, Taison, Moraes

Basel: Nikolic, Widmer, Alderete, Van Der Werff, Petretta, Xhaka, Campo, Frei, Stocker, Cabral, Pululu

SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Basel maçı saat 22:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Inter yarı final biletini kaptı! Inter yarı final biletini kaptı!
ManU uzatmalarda turladı! ManU uzatmalarda turladı!
UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör