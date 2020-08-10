UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester United ile Kopenhag karşılaşıyor. MücadeleRheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag ise Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakmıştı. Müacelenin kazananı yarı finalde, Wolverhampton - Sevilla eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Manchester United'da Phil Jones'un sakatlığı bulunuyor. Kopenhag'da ise cezalı Santos ile Sigurdsson, Fischer, Thomsen maçta oynayamayacak.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Kopenhag maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Romero, Dalot, Maguire, Bailly, Williams, McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes, Martial, Rashford

Kopenhag: Johansson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Stage, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

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