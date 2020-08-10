10 Ağustos 2020, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester United - Kopenhag maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

maçında ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

mücadelesinde ile Kopenhag karşılaşıyor. MücadeleRheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag ise 'i saf dışı bırakmıştı. Müacelenin kazananı yarı finalde, Wolverhampton - Sevilla eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Manchester United'da Phil Jones'un sakatlığı bulunuyor. Kopenhag'da ise cezalı Santos ile Sigurdsson, Fischer, Thomsen maçta oynayamayacak.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Kopenhag maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Romero, Dalot, Maguire, Bailly, Williams, McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes, Martial, Rashford

Kopenhag: Johansson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Stage, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

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