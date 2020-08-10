Manchester United-Kopenhag | CANLI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester United ile Kopenhag karşılaşıyor. Mücadele RheinEnergie Stadyumu'nda oynanıyor. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag ise Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakmıştı. Müacelenin kazananı yarı finalde, Wolverhampton - Sevilla eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Manchester United'da Phil Jones'un sakatlığı bulunuyor. Kopenhag'da ise cezalı Santos ile Sigurdsson, Fischer, Thomsen maçta oynayamıyor.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Kopenhag maçı saat 22.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Greenwood, Martial

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Biel, Stage, Zeca, Daramy, Wind, Falk





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