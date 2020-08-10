10 Ağustos 2020, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Manchester United-Kopenhag | CANLI

M. United-Kopenhag | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

maçında ile Kopenhag karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

mücadelesinde ile Kopenhag karşılaşıyor. Mücadele RheinEnergie Stadyumu'nda oynanıyor. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag ise 'i saf dışı bırakmıştı. Müacelenin kazananı yarı finalde, Wolverhampton - Sevilla eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Manchester United'da Phil Jones'un sakatlığı bulunuyor. Kopenhag'da ise cezalı Santos ile Sigurdsson, Fischer, Thomsen maçta oynayamıyor.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Kopenhag maçı saat 22.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Greenwood, Martial

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Biel, Stage, Zeca, Daramy, Wind, Falk


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