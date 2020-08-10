10 Ağustos 2020, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Inter - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

UEFA maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Merkur Spiel Arena'da oynanacak. Inter, son 16 turunda Getafe'yi elerken, Bayer Leverkusen ise Rangers'ı turnuva dışına itmişti.Karşılaşma öncesi Inter'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bayer Leverkusen'de ise cezalı Aranguiz ile karantina altındaki Amiri mücadelede forma giyemeyecek.

INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Bayer Leverkusen maçı 22:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic, Godín, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez, Lukaku

Bayer Leverkusen: Hradecky, L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Demirbay, Palacios, Wirtz, Havertz, Diaby, Volland

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