Inter-Bayer Leverkusen | CANLI
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Inter ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter ile Bayer Leverkusen karşılaşıyor. Mücadele Merkur Spiel Arena'da oynanıyor. Inter, son 16 turunda Getafe'yi elerken, Bayer Leverkusen ise Rangers'ı turnuva dışına itmişti. Inter'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bayer Leverkusen'de ise cezalı Aranguiz ile karantina altındaki Amiri mücadelede forma giyemiyor.
INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter - Bayer Leverkusen maçı saat 22:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI İLK 11'LERİ
Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku
Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland
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