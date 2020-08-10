10 Ağustos 2020, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Inter-Bayer Leverkusen | CANLI

Inter-Bayer Leverkusen | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

UEFA maçında ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Merkur Spiel Arena'da oynanıyor. Inter, son 16 turunda Getafe'yi elerken, Bayer Leverkusen ise Rangers'ı turnuva dışına itmişti. Inter'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bayer Leverkusen'de ise cezalı Aranguiz ile karantina altındaki Amiri mücadelede forma giyemiyor.

INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Bayer Leverkusen maçı saat 22:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI İLK 11'LERİ

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku

Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland


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