Inter-Bayer Leverkusen | CANLI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter ile Bayer Leverkusen karşılaşıyor. Mücadele Merkur Spiel Arena'da oynanıyor. Inter, son 16 turunda Getafe'yi elerken, Bayer Leverkusen ise Rangers'ı turnuva dışına itmişti. Inter'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bayer Leverkusen'de ise cezalı Aranguiz ile karantina altındaki Amiri mücadelede forma giyemiyor.

INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Bayer Leverkusen maçı saat 22:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI İLK 11'LERİ

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku

Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland





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