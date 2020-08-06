UEFA Avrupa Ligi: Sevilla-Roma | CANLI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Sevilla ile Roma karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanan karşılaşma tek maç üzerinden gerçekleşiyor. Sevilla-Roma karşılaşmasına dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...
Avrupa Ligi corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Pandemi arasından önce oynanamayan Sevilla-Roma karşılaşmasının Almanya'nın Duisburg kentinde ve tek maç üzerinden gerçekleştirilmesine karar verildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan temsilcisi, çeyrek finale yükselmek için Sevilla karşısında mücadele ediyor.
SEVILLA-ROMA MAÇI İLK 11'LER
Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Banega, Jordan, Ocampos, Suso, En Nesyri.
Roma: Lopez, Mancini, Ibanez, Kolarov, Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola, Zaniolo, Mkhitaryan, Dzeko.
Turnuvanın çeyrek final maçları, 10-11 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerindeki statlarda yapılacak. Yarı final maçları 16-17 Ağustos'ta, final ise 21 Ağustos'ta oynanacak. Bu sezon Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi finali Almanya'daki Köln Stadı'nda düzenlenecek.
SEVILLA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Dev karşılaşma saat 19.55'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
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