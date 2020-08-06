06 Ağustos 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Bayer Leverkusen-Rangers | CANLI

Bayer Leverkusen-Rangers | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

son 16 turu rövanş maçında ile Rangers karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Tur atlayan tarafın çeyrek finalde mücadele edeceği karşılaşmada ile Rangers kozlarını paylaşıyor.

Alman ekibi, deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanıp çeyrek finale yolunda büyük avantaj elde etmişti.

Bu turun galibi çeyrek finalde Inter'in rakibi olacak.

Bayer Leverkusen-Rangers maçı bu akşam saat 19:55'te başladı ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BAYER LEVERKUSEN-RANGERS İLK 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky, S. Bender, L. Bender, Tapsoba, Diaby, Aranguiz, Sinkgraven, Palacios, Wirtz, Havertz, Volland

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Jack, Davis, Aribo, Barker, Kent, Morelos


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