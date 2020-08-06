Bayer Leverkusen-Rangers | CANLI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen ile Rangers karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Tur atlayan tarafın çeyrek finalde mücadele edeceği karşılaşmada Bayer Leverkusen ile Rangers kozlarını paylaşıyor.

Alman ekibi, deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanıp çeyrek finale yolunda büyük avantaj elde etmişti.

Bu turun galibi çeyrek finalde Inter'in rakibi olacak.

Bayer Leverkusen-Rangers maçı bu akşam saat 19:55'te başladı ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BAYER LEVERKUSEN-RANGERS İLK 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky, S. Bender, L. Bender, Tapsoba, Diaby, Aranguiz, Sinkgraven, Palacios, Wirtz, Havertz, Volland

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Jack, Davis, Aribo, Barker, Kent, Morelos





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