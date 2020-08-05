05 Ağustos 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Shakhtar Donetsk - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.08.2020

'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde , sahasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular buluyor. Shakhtar Donetsk'de Ismaily, Maksim Malyshev ve Vladyslav Vakula Wolfs oynayamayacak. Wolfsburg'da ise Paulo Otávio, William ve Ignacio Camacho oynayamayacak. İlk maç Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı bu akşam 19:55'te beIN SPORTS HD 2'de canlı yayınlanacak

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Manchester United - LASK Linz maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Manchester United - LASK Linz maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Maç öncesi skandal! Başakşehir'e çirkin saldırı Maç öncesi skandal! Başakşehir'e çirkin saldırı
Kopenhag-Başakşehir maçına dair tüm bilgiler! Kopenhag-Başakşehir maçına dair tüm bilgiler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör