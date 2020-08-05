05 Ağustos 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg | CANLI

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmada iki takımda da eksik futbolcular buluyor. Shakhtar Donetsk'de Ismaily, Maksim Malyshev ve Vladyslav Vakula Wolfs oynayamıyor. Wolfsburg'da ise Paulo Otávio, William ve Ignacio Camacho forma giyemiyor.. İlk maç Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı TSİ 19:55'te başladı ve beIN SPORTS HD 2'de canlı yayınlanıyor.

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko, M. Antonio, Stepanenko, Marlos, A. Patrick, Taison, Moraes

Wolfsburg: Casteels, Pongracic, Brooks, Tisserand, Brekalo, Schlager, Arnold, Roussillon, Joao Victor, Weghorst, Ginczek


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