Shakhtar Donetsk-Wolfsburg | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmada iki takımda da eksik futbolcular buluyor. Shakhtar Donetsk'de Ismaily, Maksim Malyshev ve Vladyslav Vakula Wolfs oynayamıyor. Wolfsburg'da ise Paulo Otávio, William ve Ignacio Camacho forma giyemiyor.. İlk maç Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.
Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı TSİ 19:55'te başladı ve beIN SPORTS HD 2'de canlı yayınlanıyor.
SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG İLK 11'LER
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko, M. Antonio, Stepanenko, Marlos, A. Patrick, Taison, Moraes
Wolfsburg: Casteels, Pongracic, Brooks, Tisserand, Brekalo, Schlager, Arnold, Roussillon, Joao Victor, Weghorst, Ginczek
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