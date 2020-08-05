05 Ağustos 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester United - LASK Linz maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.08.2020

'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde , sahasında Linz ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki,Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde ile Linz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular buluyor. Manchester United'da ve Axel Tuanzebe bu maçta oynayamayacak. LASK Linz'de ise Markus Wostry, Thomas Goiginger ve Marvin Potzmann oynayamayacak. Manchester United, ilk karşılaşmayı 5-0 kazanmıştı.

MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - LASK Linz maçı 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Inter - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Inter - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Maç öncesi skandal! Başakşehir'e çirkin saldırı Maç öncesi skandal! Başakşehir'e çirkin saldırı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör