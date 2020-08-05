UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde Manchester United, sahasında LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki,Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Manchester United ile LASK Linz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular buluyor. Manchester United'da Luke Shaw ve Axel Tuanzebe bu maçta oynayamayacak. LASK Linz'de ise Markus Wostry, Thomas Goiginger ve Marvin Potzmann oynayamayacak. Manchester United, ilk karşılaşmayı 5-0 kazanmıştı.

MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - LASK Linz maçı 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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