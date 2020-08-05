Manchester United - LASK Linz | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde Manchester United, sahasında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Manchester United ile LASK Linz karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular buluyor. Manchester United'da Luke Shaw ve Axel Tuanzebe bu maçta oynayamıyor. LASK Linz'de ise Markus Wostry, Thomas Goiginger ve Marvin Potzmann görev alamıyor. Manchester United, ilk karşılaşmayı 5-0 kazanmıştı.

Manchester United - LASK Linz maç saat 22:00'de başladı ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.





DİĞER