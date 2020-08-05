Kopenhag-Başakşehir | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen kupada, temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oluyor. Turuncu-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Edin Visca'nın golüyle 1-0 kazanmıştı. Kopenhag-Başakşehir maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. 12 Mart'ta İstanbul'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Turuncu-lacivertli ekip turu geçmesi halinde, çeyrek finalde İngiliz ekibi Manchester United'la eşleşecek. Premier Lig temsilcisi, son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK'ı 5-0 yenmişti.

KOPENHAG'DA İKİ EKSİK

Danimarka ekibinde, kart cezalısı Santos bu maçta forma giyemiyor. Kopenhag ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dame N'Doye da bu mücadelede sahada yok.

Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanan olan zorlu karşılaşma, TSİ 19.55'te başladı. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba

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