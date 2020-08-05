05 Ağustos 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Kopenhag-Başakşehir | CANLI

Kopenhag-Başakşehir | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen kupada, temsilcimiz deplasmanda ekibi Kopenhag'a konuk oluyor. Turuncu-lacivertliler, 'da oynanan ilk karşılaşmayı 'nın golüyle 1-0 kazanmıştı. Kopenhag-Başakşehir maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları heyecanı başlıyor. Temsilcimiz deplasmanda ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. 12 Mart'ta 'da oynanan ilk maçı 'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Turuncu-lacivertli ekip turu geçmesi halinde, çeyrek finalde İngiliz ekibi 'la eşleşecek. temsilcisi, son 16 turu ilk maçında temsilcisi LASK'ı 5-0 yenmişti.

KOPENHAG'DA İKİ EKSİK

Danimarka ekibinde, kart cezalısı Santos bu maçta forma giyemiyor. Kopenhag ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dame N'Doye da bu mücadelede sahada yok.

Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanan olan zorlu karşılaşma, TSİ 19.55'te başladı. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, , Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli,

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