Inter - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter, Getafe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter ile Getafe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımda da hedef turu geçebilmek. Inter'de Matías Vecino ve Stefano Sensi bu akşam oynayamayacak. Getafe'de eksik futbolcu bulunmuyor. Kazanan taraf çeyrek finalde Rangers - Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. UEFA'nın salgın nedeniyle aldığı kararlar çerçevesinde tek maç eleme usulü olarak tarafsız sahada (Veltins Arena - Almanya) oynanacak.
INTER - GETAFE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter - Getafe maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
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