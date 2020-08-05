05 Ağustos 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Inter-Getafe | CANLI

Inter-Getafe | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter, ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi iki takımda da hedef turu geçebilmek. Inter'de Matías Vecino ve Stefano Sensi bu akşam oynayamıyor. Getafe'de eksik futbolcu bulunmuyor. Kazanan taraf çeyrek finalde Rangers - eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. UEFA'nın salgın nedeniyle aldığı kararlar çerçevesinde tek maç eleme usulü olarak tarafsız sahada (Veltins Arena - Almanya) oynanıyor.

Inter - Getafe maçı saat 22:00'de başladı ve Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.


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