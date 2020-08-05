Inter-Getafe | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter, Getafe ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Inter ile Getafe karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi iki takımda da hedef turu geçebilmek. Inter'de Matías Vecino ve Stefano Sensi bu akşam oynayamıyor. Getafe'de eksik futbolcu bulunmuyor. Kazanan taraf çeyrek finalde Rangers - Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. UEFA'nın salgın nedeniyle aldığı kararlar çerçevesinde tek maç eleme usulü olarak tarafsız sahada (Veltins Arena - Almanya) oynanıyor.

Inter - Getafe maçı saat 22:00'de başladı ve Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.





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