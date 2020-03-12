12 Mart 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Okan Buruk'tan Crivelli açıklaması

Okan Buruk'tan Crivelli açıklaması
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Medipol Teknik Direktörü , Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Kopenhag karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Buruk, mücadelede sakatlanarak sahayı terk eden 'nin sakatlığının ciddi olduğunu açıkladı.

'un açıklamaları şu şekilde:

TURU GEÇMEK İSTİYORUZ

"Bizi istediğimiz yerde tutucak bir galibiyet, inşallah turu atlayan taraf biz oluruz. 4-4-2'nin savunmasını ve hücumunu iyi oynayan bir takım. Net bir pozisyonları yok, bize de pozisyon vermediler. Penaltı ile beraber avantajlı konuma geçtik, turu geçmek istiyoruz."

ENZO'NUN DURUMU KÖTÜ DİYEBİLİRİM

"Biz de hücumda pozisyon bulmalıydık, orada hücum yapmak isteyeceklerdir, daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Enzo'nun sağlık durumuna bakarsak, kötü diyebilirim. Arka adelesinde yırtık var, kısa vadede dönmesini zor görüyorum."

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