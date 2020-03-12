Medipol Başakşehir-Kopenhag UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir sahasında Kopenhag ile karşılaşacak. Son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u eleyip son 16 turuna kalan temsilcimiz Başakşehir, son 16 mücadelesinde Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşmişti. İstanbul'da oynanacak karşılaşmada turuncu-lacivertliler avantajlı bir skor alıp rövanşta elini rahatlatmayı hedefliyor. Peki Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'leri nasıl olacak? İşte karşılaşma hakkında tüm bilgiler...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda heyecan başlıyor... Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz J Grubu'nda 10 puanla lider olarak çıkmış ve Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile son 32 turunda eşleşmişti. Güçlü rakibi karşısında da turu geçen turuncu-lacivertliler son 16'da Kopenhag ile eşleşmişti.

Danimarka temsilcisi ise B Grubu'nda 2. olarak gruptan çıkmış ve son 32 turunda İskoç ekibi Celtic'i elemeyi başarmıştı.

BAŞAKŞEHİR-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. VAR da ise Chris Kavanagh ve Bobby Madden olacak. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can, Elia, Crivelli, Visca.

Kopenhag: Johnsson, Varela, Sigurdsson, Nelsson, Bengtsson, Stage, Zeca, Jensen, Fischer, N'Doye, Santos.

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