12 Mart 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Başakşehir - Kopenhag | CANLI

Başakşehir - Kopenhag | CANLI
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

'nde sahasında Kopenhag ile karşılaşıyor. Son 32 turunda Portekiz ekibi 'u eleyip son 16 turuna kalan temsilcimiz Başakşehir, son 16 mücadelesinde 'nın Kopenhag takımıyla eşleşmişti. 'da oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertliler avantajlı bir skor alıp rövanşta elini rahatlatmayı hedefliyor. Başakşehir - Kopenhag maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Avrupa'daki tek temsilcimiz , ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz J Grubu'nda 10 puanla lider olarak çıkmış ve son 32 turunda Portekiz ekibi 'u elemişti. Güçlü rakibi karşısında da turu geçen turuncu-lacivertliler son 16'da Kopenhag ile eşleşmişti.

Danimarka temsilcisi ise B Grubu'nda 2. olarak gruptan çıkmış ve son 32 turunda İskoç ekibi Celtic'i elemeyi başarmıştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.55'te başladı. Mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetiyor. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapıyor. VAR da ise Chris Kavanagh ve Bobby Madden görev alıyor. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Demba Ba, Crivelli.

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Zeca, Stage, Daramy, Falk, Santos

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