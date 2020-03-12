Başakşehir - Kopenhag | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir sahasında Kopenhag ile karşılaşıyor. Son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u eleyip son 16 turuna kalan temsilcimiz Başakşehir, son 16 mücadelesinde Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşmişti. İstanbul'da oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertliler avantajlı bir skor alıp rövanşta elini rahatlatmayı hedefliyor. Başakşehir - Kopenhag maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz J Grubu'nda 10 puanla lider olarak çıkmış ve son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u elemişti. Güçlü rakibi karşısında da turu geçen turuncu-lacivertliler son 16'da Kopenhag ile eşleşmişti.

Danimarka temsilcisi ise B Grubu'nda 2. olarak gruptan çıkmış ve son 32 turunda İskoç ekibi Celtic'i elemeyi başarmıştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.55'te başladı. Mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetiyor. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapıyor. VAR da ise Chris Kavanagh ve Bobby Madden görev alıyor. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Demba Ba, Crivelli.

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Zeca, Stage, Daramy, Falk, Santos

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