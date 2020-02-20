20 Şubat 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Sporting Lizbon-Başakşehir maçına dair tüm bilgiler!
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

Ülkemizin Avrupa'daki tek temsilcisi Medipol , Portekiz temsilcisi 'a konuk oluyor. 'nde Sporting Lizbon ile karşılaşacak turuncu-lacivertliler avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

Temsilcimiz Medipol bu akşam kulüp tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. 'ndeki tek Türk kulübü olan turuncu-lacivertliler, Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi teknik direktör yaptığı açıklamada, deplasmanda avantajlı bir skor alıp, Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi.

EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR

'da sakatlıkları bulunan, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype ile kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı olan kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise kart cezalısı ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Borja, Doumbia, Rafael Camacho, Acuna, Wendel, Vietto, Sporar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, İrfan Kahveci, Tekdemir, Elia, Crivelli, Ba

SPORTING-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz ekibi Sporting'in Jose Alvalade Stadı'nda temsilcimiz Başakşehir'i konuk edeceğ maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakada, İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

AVRUPA'DA 27. SINAV

Başakşehir, Sporting CP mücadelesi ile Avrupa'da 27. sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.

OKAN BURUK İLE 9. MAÇ

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:

Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0
İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1
İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0
Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3
İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3
Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Okan Buruk: Bu maç bizim için bir tarih Okan Buruk: Bu maç bizim için bir tarih
Okan Buruk: Bu maç bizim için bir tarih Okan Buruk: Bu maç bizim için bir tarih
Medipol Başakşehir son 16 turu aşkına! Medipol Başakşehir son 16 turu aşkına!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör