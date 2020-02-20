Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Ülkemizin Avrupa'daki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşılaşacak turuncu-lacivertliler avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

Temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam kulüp tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk kulübü olan turuncu-lacivertliler, Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk yaptığı açıklamada, deplasmanda avantajlı bir skor alıp, Türkiye'ye dönmek istediklerini söyledi.

EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR

Sporting Lizbon'da sakatlıkları bulunan, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype ile kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı olan kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise kart cezalısı Mehmet Topal ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Borja, Doumbia, Rafael Camacho, Acuna, Wendel, Vietto, Sporar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, İrfan Kahveci, Tekdemir, Elia, Crivelli, Ba

SPORTING-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz ekibi Sporting'in Jose Alvalade Stadı'nda temsilcimiz Başakşehir'i konuk edeceğ maç TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakada, İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

AVRUPA'DA 27. SINAV

Başakşehir, Sporting CP mücadelesi ile Avrupa'da 27. sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.

OKAN BURUK İLE 9. MAÇ

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:

Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0

İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1

İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3

İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

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