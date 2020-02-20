21 Şubat 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

MAÇ SONUCU l Roma 1 - 0 Gent ÖZET İZLE

Roma sahasında kazandı!
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

Roma,  Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında evinde Belçika ekibi Gent'i 1-0 mağlup ederek tur için avantaj yakalayan taraf oldu. İtalyan ekibine galibiyeti getiren gol 13. dakikada Carles Perez'den geldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu  süre alamadı.

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Roma, Gent'i konuk etti. TSİ 23.00'te başlayan ve Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 1-0 yenerek tur için avantaj yakaladı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Carles Perez attı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan forma şansı bulamadı.

Rövanş maçı 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.

11'LER

ROMA: Lopez, Smalling, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Jordan Veretout ,
Carles Perez, Leonardo Spinazzola, Edin Dzeko

GENT: T. Kaminski, M. Ngadeu-Ngadjui, M. Mohammadi, M. Lustig, I. Plastun, E. Owusu,V. Odjidja-Ofoe, J. David, S. Kums, R. Bezus, L. Depoitre

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