22 Temmuz 2019, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipler belli oldu!

Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 Giriş Tarihi: 22.07.2019

Temsilcilerimiz ve 'un 'ndeki rakipleri bugün saaat 15.00'te çekilecek kura ile belli oldu.

Şampiyonlar Yolu ve olmak üzere ikiye ayrılan çekilişi yapıldı ve temsilcilerimiz ile Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Trabzonspor, Sparta Prag ile eşleşti.

Malatyaspor ise Olimpija Ljubljana eşleşmesinden galip çıkması durumunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinde tur atlayan takım ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında salı başlayacak 2. eleme turu ilk maçları, 25 Temmuz Perşembe günü sona erecek. , eleme turundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak. 92 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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