    20 Eylül 2018, Perşembe

    AVRUPA LİGİ

    Beşiktaş - Sarpsborg Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş - Sarpsborg Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    AVRUPA LİGİ
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    ile Sarpsborg 'nde karşı karşıya gelecek. Maçı hakem yönetecek. Peki Beşiktaş Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    , I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak. Karşılaşmada Macaristan Futbol ederasyonundan hakem görev alacak.

    YAYINCI KANAL HENÜZ BELLİ DEĞİL

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te başlayacak. Maçı yayınlayacak kanal henüz belli değil.

    UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

    Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.

    GÖZLER FORVETTE OLACAK

    Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşmada gözler forvet bölgesinde görev yapacak futbolcuda olacak.

    İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu.

    Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadrosunda Vagner Love, Cyle Larin ve bulunuyor. Zaman zaman 'i de ileri uçta görevlendiren teknik direktör 'in elindeki isimlerden hangisine forvet olarak görev vereceği yapılacak son taktik idmanın ardından netleşecek.

    SARPSBORG, AVRUPA'YA HIZLI BAŞLADI

    Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi.

    Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

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