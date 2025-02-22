Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ONVO ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Soner, Kaluzinski, Larsson, Van de Streek, Safuri, Samudio.
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Barak, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.
ONVO ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
ONVO ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.