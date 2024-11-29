Antalyaspor - Sivasspor | CANLI (Antalyspor - Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.