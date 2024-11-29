Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Antalyaspor: Piric, Erdoğan, Veysel, Thalisson, Güray Vural, Soner, Kaluzinski, Petrusenko, Safuri, Samudio, Gaich
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Radakovic, Sonko, Uğur, Poungouras, Charisis, Pritchard, Koita, Garry Rodrigues, Rey Manaj
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Sivasspor maçı 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.