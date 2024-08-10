Antalyaspor- Göztepe CANLI | Antalyaspor - Göztepe canlı anlatım (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Antalyaspor A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2024- 21:44 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024- 21:50