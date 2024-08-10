Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı.
Ligin ilk haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:
Antalyaspor: Piric, Güray, Gerxhaliu, Kelven, Veysel, Soner, Rakip, Larsson, van de Streek, Erdoğan, Djenepo
Göztepe: Arda, Silva, Heliton, Koray, Miroshi, Sangare, Yalçın, Dennis, Solet, Kubilay, Romulo
ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Göztepe maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.