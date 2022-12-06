Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Antalyaspor ile Napoli kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?