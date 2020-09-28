28 Eylül 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Antalyaspor-Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

'in 3. haftasının kapanış gününde Fraport sahasında 'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takım, 4 puanla 9. sırada bulunurken konuk ekip Denizlispor ise 1 puanla 19. sırada yer alıyor. Konuk ekipte , kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Peki, Antalyaspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

'in 3. haftası Fraport - karşılaşmasıyla kapanıyor. Ev sahibi takımda bu karşılaşma öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, konuk ekipte cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR'LA 27. RANDEVU

Rakibiyle Süper Lig'de 27. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 40 gol gördü. Denizli temsilcisi, Antalya'daki 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor'un sahasında Denizlispor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem düdük çalacak.

ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin- Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Hakan, , Fredy, Amilton, Jahovic

Sakat: Serdar, Drole

Cezalı: Yok

Denizlispor: Pantilimon- Lopes, Mustafa, Subotic, Bergdich, Özgür, Murawski, Aissati, Sagal, Recep, Rodallega

Sakat: Varela

Cezalı: Sacko

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