Antalyaspor - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasının kapanış gününde Fraport TAV Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takım, 4 puanla 9. sırada bulunurken konuk ekip Denizlispor ise 1 puanla 19. sırada yer alıyor. Antalyaspor - Denizlispor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 3. haftası Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla kapanıyor. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmazken, konuk ekipte Hadi Sacko cezası nedeniyle forma giyemiyor.



ANTALYASPOR'LA 27. RANDEVU

Rakibiyle Süper Lig'de 27. maçına çıkan Yukatel Denizlispor, daha önceki 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 40 gol gördü. Denizli temsilcisi, Antalya'daki 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor'un sahasında Denizlispor'u konuk ettği maç saat 20.00'de başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakada hakem Halis Özkahya düdük çalıyor

ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Riberio, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Amilton, Jahovic, Mukaiuru

Sakat: Serdar, Drole

Cezalı: Yok

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tapia, Leismann, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Rodallega

Sakat: Fede Varela

Cezalı: Sacko

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