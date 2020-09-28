28 Eylül 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor - Denizlispor | CANLI

Antalyaspor - Denizlispor | CANLI
ANTALYASPOR A.Ş.
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

'in 3. haftasının kapanış gününde Fraport sahasında 'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takım, 4 puanla 9. sırada bulunurken konuk ekip Denizlispor ise 1 puanla 19. sırada yer alıyor. Antalyaspor - Denizlispor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 3. haftası Fraport - karşılaşmasıyla kapanıyor. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmazken, konuk ekipte cezası nedeniyle forma giyemiyor.

ANTALYASPOR'LA 27. RANDEVU

Rakibiyle Süper Lig'de 27. maçına çıkan Yukatel Denizlispor, daha önceki 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 40 gol gördü. Denizli temsilcisi, Antalya'daki 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor'un sahasında Denizlispor'u konuk ettği maç saat 20.00'de başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakada hakem düdük çalıyor

ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Riberio, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, , Amilton, Jahovic, Mukaiuru

Sakat: Serdar, Drole

Cezalı: Yok

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, , , Tapia, Leismann, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Rodallega

Sakat: Varela

Cezalı: Sacko

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor'dan savunmaya dev takviye! Antalyaspor'dan savunmaya dev takviye!
Beşiktaş Antalya'yla yenişemedi Beşiktaş Antalya'yla yenişemedi
Başkan transferi açıkladı! Fenerbahçe ile anlaştık Başkan transferi açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör