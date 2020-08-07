07 Ağustos 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika: Nuri Şahin Antalyaspor yolunda!

Nuri Şahin Süper Lig yolunda!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

ekiplerinden , gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Antalyaspor, dünyaca ünlü milli futbolcumuz için girişmlere başladı.

ekiplerinden , son olarak forması giyen milli futbolcumuz için girişimlere başladı. Antalyaspor yönetimi milli futbolcu ile pazarlıklarını sürdürüyor. Nuri Şahin geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
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