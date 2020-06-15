15 Haziran 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor-Antalyaspor maçının hakemi açıklandı!

Kupada Akdeniz Derbisi'nin hakemi açıklandı!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

Son dakika... 'nda Aytemiz ile Fraport TAV arasında oynanacak yarı final rövanş karşılaşmasının hakemi açıklandı. Akdeniz Derbisi'nin hakemi Arda Kardeşler oldu.

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