Antalyaspor'da Jahovic şoku!
Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Antalyaspor'da yeni transfer Adis Jahovic, mücadelenin ikinci yarısında geçirdiği sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Makedon golcünün elmacık kemiğinin kırıldığı ve kafatasında çatlak olduğu öğrenildi.
Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor 'a konuk olan Antalyaspor'da Adis Jahovic'ten kötü haber geldi. Makedon golcü, mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrası ambulans helikopter ile Antalya'ya götürüldü.
Elmacık kemiğinde kırık bulunan golcü oyuncunun, travma riskine karşı karayolunun tercih edilmediği belirtildi. Öte yandan Jahovic'in kafatasında çatlak bulunduğu da öğrenildi.
Jahovic, Denizlispor maçının 26. dakikasında yeni takımıyla ilk golünü atmış ve takımını 1-0 öne geçirmişti.
"JAHOVIC'İN DURUMU BİRAZ KRİTİK"
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var." ifadelerini kullandı.
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