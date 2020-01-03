03 Ocak 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Dusko Tosic Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 Giriş Tarihi: 03.01.2020

ekiplerinden , bir dönem ülkemizde ve formalarını da giyen Sırp savunma oyuncusu ile prensip anlaşması sağlandı.

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