Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçında Ankaragücü sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında heyecan devam ediyor. Anakragücü ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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