Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. haftada Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik müsabkada Mete Kalkavan düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan Ankaragücü - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Çıkış arayan iki ekip de kazanmak için sahada yer alacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.