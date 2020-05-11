11 Mayıs 2020, Pazartesi

ANKARAGÜCÜ

Son dakika: Ricardo Faty'nin son testi negatif çıktı

Süper Lig ekibinde sevindiren gelişme! Negatif...
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

'nde sevindiren gelişme... Geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan 'nin ikinci test sonucu negatif çıktı.

Ankaragücü'nde 6 Mayıs'ta yapılan corona virüsü testinde 'nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından futbolcular antrenmanlara çıkmak istememiş, antrenman bugüne ertelenmişti. Bugün öğle saatlerinde ise sarı lacivertli kulübün personeli, futbolcuları, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri yeniden corona virüsü testine girdi. Akşam çıkacak olan test sonuçlarının ardından Ankaragücü'nde idman programı belli olacak.

FATY'NİN İKİNCİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Corona virüsü testi pozitif çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin bugün yapılan test sonuçları ise negatif çıktı. Evine gönderilen Faty, 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.

İkinci Corona virüsü testi negatif çıkan Faty'e hafta içerisinde tekrar test yapılacak. Testin negatif çıkması halinde de teknik kadro özel bir çalışma programı hazırlayacak. Bu süreçte takımdan ayrı çalışacak olan Faty'nin üçüncü test sonucunun da negatif çıkması durumunda, tecrübeli oyuncu takımla antrenmanlara başlayacak.

Süper Lig ekibine corona virüsü şoku! haberin devamı

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