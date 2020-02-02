CANLI l MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

Süper Lig'in 20. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE Ankaragücü-Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ateş hattında olan iki takım sadece 3 puan almayacak, aynı zamanda rakibinin de puanlarına engel olacak. 13.30'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 20. haftasında ateş hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada MKE Ankaragücü-Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Başkent ekibi, 19 hafta sonunda 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle birlikte 13 puanı bulunuyor ve 17. sırada yer alıyor. Konuk ekibin ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. 15 puanı bulunan İstanbul ekibi, 16. sırada yer alıyor.





MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve İlker Takpak yapıyor. VAR'da ise Ali Şansalan ve Emre Kargın olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Lukasik, Saba, Scarione, Gerson, Orgill.

Kasımpaşa: Fatih, Tirpan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tarkan, İlhan, Quaresma, Ndongala, Thiam.

17 MAÇ 9 BERABERLİK

Ateş hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi iki ekip arasında oynanan 17 maçta 4'er galibiyet çıktı. Taraflar 9 kez de puanları paylaştı.

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, yarın 13.30'da deplasmanda Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Kasımpaşa, Süper Lig'de geride kalan 19 haftada; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 15 puanla 16. sırada bulunurken, Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 13 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

4-4'LÜK EŞİTLİK

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü daha önce 17 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda iki ekibin de 4'er galibiyeti bulunurken, bu seride 9 kez de 3 puan alan takım olmadı. Ligde ilk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakada ise konuk ekip Ankaragücü 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

ALT SIRALARIN ÇIKIŞ MAÇI

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü müsabakası iki taraf için de ekstra önem arz ediyor. Kazananın ateş hattından çıkmaya bir adım daha yaklaşacağı maçta lacivert-beyazlılar 3 puan alması durumunda puanını 18'e yükseltecek. Ev sahibi ekip Ankaragücü de galibiyet almasıyla puanını 16 yapmış olacak.

SAKAT VE CEZALILAR

Başkent ekibinde Alihan Kubalas, Cebrail Karayel ve Hector Canteros'un kart cezaları bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Loret Sadiku, David Panelka, Fode Koita ve Yusuf Erdoğan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Haris Hajradinovic ve Aytaç Kara da oynamayacak.