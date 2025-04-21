Corendon Alanyaspor - Reeder Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Alanya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2025- 19:52