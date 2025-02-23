Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Fatih, Cordova, Efecan, Yusuf, Sporar.
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Yusuf, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui.
CORENDON ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı 23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başladı.
CORENDON ALANYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gain Park Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.