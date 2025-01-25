Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Makouta, H. Ui-jo, Yusuf, Cordova.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Hamza, Davidson, Crespo, Berat, Kemen, Deniz, Keny, Piatek.
CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
GAİN Park Stadyumu'ndaki Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.