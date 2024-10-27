Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Mustafa, Kozlowski, Ndiaye, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Kodro
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Uğurcan, Guilherme, Boateng, Bazoer, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Kramer
GAZİANTEP FK -KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Konyaspor maçı 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.