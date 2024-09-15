Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
CORENDON ALANYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Ui-jo
Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Calvo, Kilama, Cemali, Görkem, Massanga, Diack, Rivas, Fernandes, Strandberg
CORENDON ALANYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçı 15 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.