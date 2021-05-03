03 Mayıs 2021, Pazartesi

ALANYASPOR

Kasımpaşa-Alanyaspor maçında sakatlık şoku! Salih Uçan hastaneye kaldırıldı

Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 1. dakikasında Hajradinovic ile girdiği pozisyonda sakatlanan hastaneye kaldırıldı.

'nın 'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan , oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın ilk dakikasında aldığı darbe sonucunda yer kalan Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Teknik Direktörü da Salih Uçan'ın sedyeyle oyundan çıkmasının ardından 4'üncü hakem 'a 'Elmacık kemiği kırılıyor, hiçbir şey yok!' ifadelerini kullandı.


Menajerinden flaş açıklama! Salih Uçan hangi takıma gidecek? haberin devamı

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