UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Rosenborg ile karşı karşıya. Tarihinde ilk defa Avrupa maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor'da heyecan dorukta. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan Aytemiz Alanyaspor, 3. Ön Eleme Turu'nda Rosenborg'a ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rosenborg - Alanyaspor maçının başlama düdüğü saat 20:00'de çaldı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Rosenborg: Hansen, Konate, Eyjolfsson, Reginiussen, Hedenstad, Konradsen, Skjelbred, Zachariassen, Holse, Islamovic, Adegbenro

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro

"BİZE GURUR VEREN BİR İŞ BİRLİĞİ"

Alanyaspor ile hayata geçirdikleri sponsorluk hakkında bilgi veren Yıldıray Karaer, "Antalya'da doğan ve ülkemizi başarıyla temsil eden bir marka olarak Antalya'nın en önemli değerlerinden biri olan Alanyaspor'a, UEFA Avrupa Ligi maçları için ulaşım sponsoru olmaktan dolayı gururluyuz. Bu iş birliğinin gerçekleştirilmesindeki katkıları için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Alanyaspor'un sürdürülebilir ve profesyonel yapısıyla istikrarlı başarılarını sürdüreceğine eminiz. Kendilerine Rosenborg maçı öncesinde başarılar diliyoruz. Bu karşılaşmada alınacak sonuç ne olursa olsun Antalyalılar olarak kendileriyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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