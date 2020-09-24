24 Eylül 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Rosenborg - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Rosenborg - Aytemiz Alanyaspor | CANLI
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Aytemiz deplasmanda Rosenborg ile karşı karşıya. Tarihinde ilk defa Avrupa maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor'da heyecan dorukta. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla 'ne katılım hakkı kazanan Aytemiz , 3. 'nda Rosenborg'a ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rosenborg - Alanyaspor maçının başlama düdüğü saat 20:00'de çaldı. Karşılaşma Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Rosenborg: Hansen, Konate, Eyjolfsson, Reginiussen, Hedenstad, Konradsen, Skjelbred, Zachariassen, Holse, Islamovic, Adegbenro

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro

"BİZE GURUR VEREN BİR İŞ BİRLİĞİ"

Alanyaspor ile hayata geçirdikleri sponsorluk hakkında bilgi veren , "'da doğan ve ülkemizi başarıyla temsil eden bir marka olarak Antalya'nın en önemli değerlerinden biri olan Alanyaspor'a, UEFA Avrupa Ligi maçları için ulaşım sponsoru olmaktan dolayı gururluyuz. Bu iş birliğinin gerçekleştirilmesindeki katkıları için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Alanyaspor'un sürdürülebilir ve profesyonel yapısıyla istikrarlı başarılarını sürdüreceğine eminiz. Kendilerine Rosenborg maçı öncesinde başarılar diliyoruz. Bu karşılaşmada alınacak sonuç ne olursa olsun Antalyalılar olarak kendileriyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Alanyaspor Rosenborg maçı için Norveç'e gitti haberin devamı
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