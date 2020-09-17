17 Eylül 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Son dakika: Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu

Alanya'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

Süper Lig ekibi 'un Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Buna göre Akdeniz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda  ile karşı karşıya gelecek..

Ligi'ndeki temsilcilerimizden , 3. ön eleme turunda ekibi ile eşleşti. Rosenborg, 2. ön eleme turunda Letonya ekibi Ventspils'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 25 Eylül'de deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan play-off turuna çıkacak.

Alanyaspor Babacar ile sözleşme imzaladı

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