Sevilla - Akhisarspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden temsilcimiz Akhisarspor, Sevilla deplasmanına konuk oluyor. Peki, Akhisarspor - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşacak.
Sevilla - Akhisarspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda 25 Ekim Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak maçta İskoç hakem Kevin Clancy düdük çalacak. Mücadelenin beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
Grupta ilk olarak Akhisar'da Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakada ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenildi.
Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçtikten sonra Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.
Kart cezalısı Mustafa Yumlu'nun yarın forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte Bilal Kısa, Elvis Manu, Serginho ve Avdija Vrsajevic'in de sakatlıkları bulunuyor.
Akhisarsporlu futbolculardan Yevhen Seleznov, 2015'te UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Dnipro formasıyla Sevilla'ya karşı mücadele etmişti.
Sevilla'nın kadrosunda daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer de bulunuyor.
Grupta diğer maçta Standard Liege ile Krasnodar, Belçika'da karşılaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!