UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden temsilcimiz Akhisarspor, Sevilla deplasmanına konuk oluyor. Peki, Akhisarspor - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşacak.

Sevilla - Akhisarspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda 25 Ekim Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak maçta İskoç hakem Kevin Clancy düdük çalacak. Mücadelenin beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Grupta ilk olarak Akhisar'da Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakada ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenildi.

Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçtikten sonra Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.

Kart cezalısı Mustafa Yumlu'nun yarın forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte Bilal Kısa, Elvis Manu, Serginho ve Avdija Vrsajevic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Akhisarsporlu futbolculardan Yevhen Seleznov, 2015'te UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Dnipro formasıyla Sevilla'ya karşı mücadele etmişti.

Sevilla'nın kadrosunda daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer de bulunuyor.

Grupta diğer maçta Standard Liege ile Krasnodar, Belçika'da karşılaşacak.