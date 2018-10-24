    24 Ekim 2018, Çarşamba

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Sevilla - Akhisarspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Sevilla - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    J Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden temsilcimiz , deplasmanına konuk oluyor. Peki, Akhisarspor - Sevilla maçı hangi kanalda, ve Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    , J Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda ekibi ile karşılaşacak.

    Sevilla - Akhisarspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda 25 Ekim Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak maçta İskoç hakem Kevin Clancy düdük çalacak. Mücadelenin beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

    Grupta ilk olarak Akhisar'da Rus ekibi 'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakada ise 'da 'e 2-1 yenildi.

    Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçtikten sonra Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.

    Kart cezalısı 'nun yarın forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte , Elvis Manu, Serginho ve Avdija Vrsajevic'in de sakatlıkları bulunuyor.

    Akhisarsporlu futbolculardan Yevhen Seleznov, 2015'te UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Dnipro formasıyla Sevilla'ya karşı mücadele etmişti.

    Sevilla'nın kadrosunda daha önce 'de forma giyen Simon de bulunuyor.

    Grupta diğer maçta Standard Liege ile Krasnodar, Belçika'da karşılaşacak.

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