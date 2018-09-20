Akhisarda tarihi gün!

Akhisar'da tarihi gün!
Geçen sezon kupayı müzesine götürerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki maçlarına bugün başlayacak. Sezon başında da TFF Süper Kupa'ya uzanan yeşil-siyahlılar, İspanya'dan Sevilla ve Belçika'dan S.Liege'in bulunduğu zorlu grupta Rusya temsilcisi Krasnodar'ı saat 19.55'te ağırlayacak.
Ligde son sırada yer alan ve Ankaragücü yenilgisi sonrasında teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırıp herhangi bir çalıştırıcıyla anlaşamayan Akigo'nun, maça Boşnak hocanın yerine gelen antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor. LIGDE kırmızı kart cezası nedeniyle 3 maçtır forma giyemeyen Ukraynalı yıldız golcü Yevhen Seleznyov, şans bulması halinde Akhisar'ın maçtaki en büyük kozu olacak. Seleznyov, yeşil-beyazlıların kadrosunda yer alan Kabore ile daha önce Kuban'da birlikte forma giymişti. Krasnodar, Rusya Premier Lig'de 7 haftanın ardından 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle lider Zenit'in 6 puan gerisinde 13 puanla 4. sırada yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho
- Galatasaray'ın genç kalecileri kampta konuştu
- 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve şampiyon oldu (GENİŞ ÖZET İZLE)