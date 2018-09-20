    20 Eylül 2018, Perşembe

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisar'da tarihi gün!

    Akhisarda tarihi gün!
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    Geçen sezon kupayı müzesine götürerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan spor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki maçlarına bugün başlayacak. Sezon başında da TFF 'ya uzanan yeşil-siyahlılar, 'dan Sevilla ve 'dan S.Liege'in bulunduğu zorlu grupta Rusya temsilcisi 'ı saat 19.55'te ağırlayacak.

    Ligde son sırada yer alan ve Ankaragücü yenilgisi sonrasında teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırıp herhangi bir çalıştırıcıyla anlaşamayan Akigo'nun, maça Boşnak hocanın yerine gelen antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor. LIGDE kırmızı kart cezası nedeniyle 3 maçtır forma giyemeyen Ukraynalı yıldız golcü Yevhen Seleznyov, şans bulması halinde 'ın maçtaki en büyük kozu olacak. Seleznyov, yeşil-beyazlıların kadrosunda yer alan Kabore ile daha önce Kuban'da birlikte forma giymişti. , 'de 7 haftanın ardından 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle lider Zenit'in 6 puan gerisinde 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

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