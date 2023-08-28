Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor sahasında Genk'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2023- 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023- 16:00