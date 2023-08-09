Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Konferans Ligi Adana Demirspor maçı detayları!

Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Konferans Ligi Adana Demirspor maçı detayları!

Turu garantilemek için farklı galibiyet isteyen Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, kampta hazırlıklarına devam ederken maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Arama motorlarında futbolseverler tarafından sorgulanan 'Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Konferans Ligi Adana Demirspor maçı detayları...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2023- 15:10