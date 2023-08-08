Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil eden Adana Demirspor, Osijek ile kozlarını paylaşacak. Cluj'u epik bir galibiyet ile eleyen Adana Demirspor, Osijek'i rahat geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 17:41