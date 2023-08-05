Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek olan Adana Demirspor ve Osijek ile kozlarını paylşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2023- 14:10