ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

Adana Demirspor ile Cluj, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kozlarını paylaşacak. Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, 1-1 biten ilk maçın rövanşında galibiyet istiyor. Kritik müsabakayı Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 10:00